Caro bollette, l’ipotesi di un contributo di solidarietà per chi guadagna più di 75mila euro: contrari Iv e centrodestra (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella difficile mediazione con i sindacati sul taglio del cuneo fiscale, Mario Draghi ha messo sul tavolo della maggioranza la proposta che potrebbe scongiurare uno sciopero generale. Il presidente del Consiglio ha portato al tavolo di Palazzo Chigi – durante la cabina di regia della mattinata di oggi, 3 dicembre – la proposta ricevuta ieri dalle sigle sindacali: impedire che chi guadagna più di 75 mila euro annui riceva vantaggi dal taglio dell’Irpef. E usare quei fondi per aiutare i redditi più bassi, specie a fronte dell’ormai inevitabile Caro bollette in arrivo. L’idea sarebbe quella di far pagare un contributo di solidarietà a chi si trova nelle fasce di reddito più alte, in modo da compensare i 248 milioni di euro circa della riduzione Irpef che impatterebbe sul ... Leggi su open.online (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella difficile mediazione con i sindacati sul taglio del cuneo fiscale, Mario Draghi ha messo sul tavolo della maggioranza la proposta che potrebbe scongiurare uno sciopero generale. Il presidente del Consiglio ha portato al tavolo di Palazzo Chigi – durante la cabina di regia della mattinata di oggi, 3 dicembre – la proposta ricevuta ieri dalle sigle sindacali: impedire che chipiù di 75 milaannui riceva vantaggi dal taglio dell’Irpef. E usare quei fondi per aiutare i redditi più bassi, specie a fronte dell’ormai inevitabilein arrivo. L’idea sarebbe quella di far pagare undia chi si trova nelle fasce di reddito più alte, in modo da compensare i 248 milioni dicirca della riduzione Irpef che impatterebbe sul ...

