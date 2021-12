Carla il film sulla più grande ballerina italiana di tutti i tempi domenica su Rai 1 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sarà una serata magica quella che aspetta il pubblico di Rai 1 domenica sera, una serata per omaggiare Carla Fracci. E nell’emozione di Alessandra Mastronardi alla vigilia della messa in onda del film su Rai 1, si legge tutta l’attesa per questo lavoro. Una co-produzione Rai Fiction-Anele, con la regia di Emanuele Imbucci e con la consulenza di Carla Fracci, Beppe Menegatti e Luisa Graziadei domenica 5 dicembre va in onda in prima serata su Rai1 “Carla”, il primo film tv sulla straordinaria vita di Carla Fracci, interpretata da Alessandra Mastronardi. Una co-produzione Rai Fiction-Anele, prodotta da Gloria Giorgianni e diretta da Emanuele Imbucci, realizzata con la consulenza diretta della stessa Carla Fracci, del ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sarà una serata magica quella che aspetta il pubblico di Rai 1sera, una serata per omaggiareFracci. E nell’emozione di Alessandra Mastronardi alla vigilia della messa in onda delsu Rai 1, si legge tutta l’attesa per questo lavoro. Una co-produzione Rai Fiction-Anele, con la regia di Emanuele Imbucci e con la consulenza diFracci, Beppe Menegatti e Luisa Graziadei5 dicembre va in onda in prima serata su Rai1 “”, il primotvstraordinaria vita diFracci, interpretata da Alessandra Mastronardi. Una co-produzione Rai Fiction-Anele, prodotta da Gloria Giorgianni e diretta da Emanuele Imbucci, realizzata con la consulenza diretta della stessaFracci, del ...

Advertising

Dtti_digitale : Domenica 5 dicembre va in onda in prima serata su Rai1“CARLA”, il primo film tv sulla straordinaria vita di Carla F… - LiguriaNotizie : “CARLA”, Il film sulla vita di Carla Fracci - Leclerclover16 : RT @alemastronardif: NEWS: Oggi alle 18:15 circa Alessandra Mastronardi è stata ospite a @vitaindiretta per promuovere il film TV 'Carla' i… - Unf_Tweet : - bemanetti : RT @alemastronardif: NEWS: Oggi alle 18:15 circa Alessandra Mastronardi è stata ospite a @vitaindiretta per promuovere il film TV 'Carla' i… -