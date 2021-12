“CARLA”: disponibile in digitale la colonna sonora originale del film (Di venerdì 3 dicembre 2021) È disponibile sulle piattaforme digitali la colonna sonora originale del film “CARLA” (https://orcd.co/CARLA-ost), il primo film tv sulla straordinaria vita della più grande ballerina italiana di tutti i tempi con Alessandra Mastronardi nel ruolo della Fracci, firmata da PASQUALE CATALANO (edita da Edizioni Curci – Rai Com). Come è stata creata la colonna di ” CARLA”? Per la colonna sonora Catalano è ricorso all’utilizzo sia di sonorità elettroniche che di una orchestra diretta da Alessandro Molinari, la musica è composta ed interamente eseguita e registrata da musicisti e tecnici italiani. La tracklist Questa la tracklist della colonna ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) Èsulle piattaforme digitali ladel” (https://orcd.co/-ost), il primotv sulla straordinaria vita della più grande ballerina italiana di tutti i tempi con Alessandra Mastronardi nel ruolo della Fracci, firmata da PASQUALE CATALANO (edita da Edizioni Curci – Rai Com). Come è stata creata ladi ””? Per laCatalano è ricorso all’utilizzo sia di sonorità elettroniche che di una orchestra diretta da Alessandro Molinari, la musica è composta ed interamente eseguita e registrata da musicisti e tecnici italiani. La tracklist Questa la tracklist della...

