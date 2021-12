Capodanno senza botti e concerti, diversi comuni annullano le feste in piazza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ancora un Capodanno senza concerti in piazza né fuochi d'artificio, non solo in Italia ma in gran parte dell'Europa e del mondo. A spaventare non è solo la nuova ondata di Covid, che presumibilmente ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ancora uninné fuochi d'artificio, non solo in Italia ma in gran parte dell'Europa e del mondo. A spaventare non è solo la nuova ondata di Covid, che presumibilmente ...

Advertising

GdB_it : Ancora un Capodanno senza concerti in piazza e fuochi d'artificio - mchl_issor : RT @ToniaPeluso: In fila in farmacia un signore ottantenne ci ha tenuto a dirmi senza mezzi termini che lui stamattina è andato a farsi la… - Simona35701839 : @ilrisolutoreIT I miei figli, non potendo festeggiare il capodanno con gli amici, giacché senza pass,hanno deciso d… - GianandreaGorla : RT @sandropascucci_: Draghi: x la mezzanotte di capodanno i non vaccinati dovranno sparare botti senza botto, x non alterare lo status dei… - pakywood : De Luca pronto a vietare le feste di Capodanno in piazza. Giusto così, meglio chiudersi tutti dentro nei locali sen… -