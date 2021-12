Candele Celine Haute Parfumerie | ricordi in cera nera

Leggi su amica

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Lesono il regalo di Natale 2021 perfetto. Perché le ottodella nuova, e prima della storia, Candle Collection disono state create per lasciare una traccia permanente dentro di noi. Dopo i profumi (nati nel 2019 e che potete scoprire qui… ), Hedi Slimane esplora un’alternativa dimensione olfattiva per la Maison di cui è direttore creativo. Guidato dalla tradizione francese dell’, ha diretto profumieri e cerieri per le strade della sua memoria e dei suoi luoghi/oggetti/scrittori più cari. Dalle case della sua vita ai versi delle poesie di Baudelaire, Rimbaud, Cocteau e Huysmans. Dalla silhouette di un souvenir a caraffe di cristallo piene ...