Cancellato il concerto di Alanis Morissette a Milano del 2021: info sui rimborsi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il concerto di Alanis Morissette a Milano è stato Cancellato. La data era stata programmata per l’8 novembre 2021 al Mediolanum Forum di Assago, unico spettacolo italiano del tour Such Pretty Folks On The Road. La data aveva già subito uno slittamento dal 15 ottobre 2020, e per ovvi motivi si attendevano novità. Cancellazione e rimborsi Di fatto, lo spettacolo milanese della cantautrice di Ironic non ha una data di recupero. Ad annunciarlo è la stessa Alanis Morissette che ha giustificato la cancellazione con “problemi di riorganizzazione e di disponibilità delle location”. Insieme alla data milanese, sono stati cancellati i concerti programmati Budapest, Varsavia, Barcellona e Madrid. Come comunicato dall’artista, i circuiti ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildiè stato. La data era stata programmata per l’8 novembreal Mediolanum Forum di Assago, unico spettacolo italiano del tour Such Pretty Folks On The Road. La data aveva già subito uno slittamento dal 15 ottobre 2020, e per ovvi motivi si attendevano novità. Cancellazione eDi fatto, lo spettacolo milanese della cantautrice di Ironic non ha una data di recupero. Ad annunciarlo è la stessache ha giustificato la cancellazione con “problemi di riorganizzazione e di disponibilità delle location”. Insieme alla data milanese, sono stati cancellati i concerti programmati Budapest, Varsavia, Barcellona e Madrid. Come comunicato dall’artista, i circuiti ...

albelieve : @TicketOneIT Ciao, il concerto di Melanie C @MelanieCmusic ai @MagazziniG è stato cancellato. Ho inserito i dati pe… - cardiopatyna : mi sono appena ricordata che ho un concerto di louis in danimarca a marzo ma non ho né volo né hotel perché non ho… - _martiEmme : Vorrà forse dire che li ho perdonati da quella volta che mi hanno cancellato il concerto una settimana prima della… - TAESRIVERS : Ho visto il tiktok di una ragazza che è andata al concerto dei BTS con un cartellone per Hobi con scritto 'I'M YOUR… - ccremaaaa : RT @MaraMeowth: FINALMENTE STA SUCCEDENDO: STASERA IO E @ccremaaaa ANDIAMO A UN CONCERTO NON CANCELLATO -