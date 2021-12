Can Yaman pronto per una nuova tappa del Can Yaman Mania Tour (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’attore turco è pronto per una nuova tappa del Can Yaman Mania Tour, ma prima cerca di far scoprire ai fans qual è la città scelta Mentre è sul set di Viola come il mare, Can Yaman porta avanti gli altri progetti legati all’associazione benefica Can Yaman for children. L’attore, infatti, ha realizzato sia un profumo sia un libro per sostenere le attività dell’associazione e aiutare così i bambini ricoverati ad avere le cure migliori e a guarire. A proposito del profumo, ossia del Can Yaman Mania, nelle scorse ore, è stata resa nota la volontà di realizzare una seconda tappa del Tour. Il Can ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’attore turco èper unadel Can, ma prima cerca di far scoprire ai fans qual è la città scelta Mentre è sul set di Viola come il mare, Canporta avanti gli altri progetti legati all’associazione benefica Canfor children. L’attore, infatti, ha realizzato sia un profumo sia un libro per sostenere le attività dell’associazione e aiutare così i bambini ricoverati ad avere le cure migliori e a guarire. A proposito del profumo, ossia del Can, nelle scorse ore, è stata resa nota la volontà di realizzare una secondadel. Il Can ...

