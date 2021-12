Campania, mascherine obbligatore anche all’aperto: rafforzati i controlli (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’uso delle mascherine anche all’aperto è obbligatorio in Campania da sempre, sin dall’inizio della pandemia, e non è mai stato revocato. È quantomai necessaria in questa fase l’osservanza dell’ordinanza, e soprattutto la messa in atto concreta di controlli rigorosi da parte di forze dell’ordine e polizie municipali nei confronti di chi non indossa i dispositivi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) L’uso delleè obbligatorio inda sempre, sin dall’inizio della pandemia, e non è mai stato revocato. È quantomai necessaria in questa fase l’osservanza dell’ordinanza, e soprattutto la messa in atto concreta dirigorosi da parte di forze dell’ordine e polizie municipali nei confronti di chi non indossa i dispositivi L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

