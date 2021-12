Campania, 1327 positivi, il tasso sale al 4%, aumentano i ricoveri in terapia intensiva (Di venerdì 3 dicembre 2021) Secondo il bollettino Covid dell’Unità di crisi della Regione Campania, i positivi di oggi sono 1.327, calcolati su un totale di 32.380 test. Il tasso sale ancora, al 4% (ieri era al 3,8%). I deceduti sono 2, di cui uno nelle ultime 48 ore ed 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, sono ancora in calo i ricoveri ordinari: oggi 308 contro i 312 di ieri. aumentano invece le terapie intensive, dove oggi ci sono 25 posti letto occupati contro i 22 di 24 ore fa. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 25 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 Posti letto di degenza occupati: 308 Se ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 3 dicembre 2021) Secondo il bollettino Covid dell’Unità di crisi della Regione, idi oggi sono 1.327, calcolati su un totale di 32.380 test. Ilancora, al 4% (ieri era al 3,8%). I deceduti sono 2, di cui uno nelle ultime 48 ore ed 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, sono ancora in calo iordinari: oggi 308 contro i 312 di ieri.invece le terapie intensive, dove oggi ci sono 25 posti letto occupati contro i 22 di 24 ore fa. Report posti letto su base regionale: Posti letto didisponibili: 656 Posti letto dioccupati: 25 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 Posti letto di degenza occupati: 308 Se ...

