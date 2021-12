Campagna vaccinale, potenziati i centri vaccinali dell’Asl di Avellino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPartirà domenica 5 dicembre la vaccinazione anti-covid per i non deambulanti in modalità Drive through presso i comuni di Ariano Irpino (Contrada Orneta), Moschiano (Piazza IV novembre), Sant’Angelo dei Lombardi (Via San Marco), mentre nei prossimi giorni verrà attivato, in sinergia con l’Esercito, anche il Drive trough presso la Caserma Berardi di Avellino. I cittadini verranno convocati per la somministrazione delle terze dosi “booster” tramite sms. Per i soggetti non deambulanti non trasportabili presso il Drive trough, l’Azienda Sanitaria Locale procederà con la vaccinazione anti-covid a domicilio, potenziando l’attività dell’unità mobile con altre 6 unità mobili (una per ogni distretto sanitario) che partiranno da giovedì 9 dicembre. Da domani 4 dicembre 2021 alle ore 9.00, inoltre, è possibile accedere alla piattaforma regionale per la ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPartirà domenica 5 dicembre la vaccinazione anti-covid per i non deambulanti in modalità Drive through presso i comuni di Ariano Irpino (Contrada Orneta), Moschiano (Piazza IV novembre), Sant’Angelo dei Lombardi (Via San Marco), mentre nei prossimi giorni verrà attivato, in sinergia con l’Esercito, anche il Drive trough presso la Caserma Berardi di. I cittadini verranno convocati per la somministrazione delle terze dosi “booster” tramite sms. Per i soggetti non deambulanti non trasportabili presso il Drive trough, l’Azienda Sanitaria Locale procederà con la vaccinazione anti-covid a domicilio, potenziando l’attività dell’unità mobile con altre 6 unità mobili (una per ogni distretto sanitario) che partiranno da giovedì 9 dicembre. Da domani 4 dicembre 2021 alle ore 9.00, inoltre, è possibile accedere alla piattaforma regionale per la ...

