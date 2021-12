Camilla Ricciardi | storia di una sognatrice che da anni lotta contro la fibrosi cistica La video-intervista

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 3 dicembre 2021)è una giovane attrice originaria di Genova. Il suo non è volto sconosciuto al pubblico televisivo, in quanto, nel 2017, aveva partecipato al docu-reality firmato Rai2 Il Collegio. Non solo, fin da giovanissima debutta nel mondo della recitazione partecipando a diverse pellicole cinematografiche come: Dreams, il calore dei sogni (2018), Bullying: giovani ragazzi (2019).laClasse 2003,è genovese doc e fin da bambina si è dimostrata molto attiva e piena di interessi, balla, canta, recita, tira di scherma, pratica lo sci. Già ai tempi della sua presentazione al Docu-relity Il Collegio si era definita una ragazza piena di interessi e con uno sguardo attento sul mondo;è ...