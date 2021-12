Calciomercato Juventus, nome nuovo per l’attacco, ma i tifosi perplessi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Continua la ricerca dell’attaccante da parte della Juventus; il club bianconero, nelle ultime ore, ha messo gli occhi su un nuovo obiettivo. Cherubini (Getty Images)La Juventus è al lavoro per preparare l’importantissima sfida di domenica sera; allo Stadium arriva il Genoa in una partita da vincere a tutti i costi per non perdere terreno dal quarto posto. Allegri spera di continuare ad avere risposte positive dal reparto offensivo; contro la Salernitana sono stati decisivi Dybala e Morata e, se si vuole risalire la classifica, i gol degli attaccanti diventano fondamentali. Nonostante la buona prova fornita all’Arechi, la società bianconera continua a guardarsi intorno per regalare ad Allegri un rinforzo nel reparto offensivo. L’obiettivo è quello di portare a Torino un giocatore che alzi il livello e soprattutto aumenti, in modo ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 3 dicembre 2021) Continua la ricerca dell’attaccante da parte della; il club bianconero, nelle ultime ore, ha messo gli occhi su unobiettivo. Cherubini (Getty Images)Laè al lavoro per preparare l’importantissima sfida di domenica sera; allo Stadium arriva il Genoa in una partita da vincere a tutti i costi per non perdere terreno dal quarto posto. Allegri spera di continuare ad avere risposte positive dal reparto offensivo; contro la Salernitana sono stati decisivi Dybala e Morata e, se si vuole risalire la classifica, i gol degli attaccanti diventano fondamentali. Nonostante la buona prova fornita all’Arechi, la società bianconera continua a guardarsi intorno per regalare ad Allegri un rinforzo nel reparto offensivo. L’obiettivo è quello di portare a Torino un giocatore che alzi il livello e soprattutto aumenti, in modo ...

Advertising

Fiorentinanews : La #Juventus continua a sognare #Vlahovic per l'estate. C'è l'ipotesi di una formula 'alla Chiesa' #fiorentina… - JManiaSite : Dopo #Pirlo, #Kulusevski non ha convinto nemmeno #Allegri fin qui: due club inglesi, graditi al calciatore, pronti… - Luxgraph : Juve-Bernardeschi, idee di rinnovo - Fantacalcio : Calciomercato Juventus, addio Kulusevski? Due club di Premier in prima fila - LeBombeDiVlad : ???? Perde quota l'idea #Dembelé per la #Juventus ?? Incontro tra il giocatore e il #Barcellona #LBDV… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Juve - Bernardeschi, idee di rinnovo TORINO. Federico Bernardeschi ha il contratto in scadenza al 30 giugno. Ha voglia di rimanere alla Juventus e la Juventus ha l'intenzione di trattenerlo in bianconero, ma una vera e propria trattativa per il rinnovo del contratto non è iniziata. Questione di tempi e di rapporti. Nell'ultimo periodo il club ha ...

Milan - Salernitana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming Gli uomini di Colantuono sono reduci dalla sconfitta interna contro la Juventus e vanno alla ricerca di punti per alimentare il sogno salvezza. LE ULTIME - Pioli ritrova Romagnoli , reduce dalla ...

Calciomercato Juve: Cherubini ci prova per un vecchio pallino di Marotta Juventus News 24 Dalla Spagna: l'agente di Dembelè incontra Laporta, rinnovo con il Barca nuovamente possibile Dopo gli ultimi contrasti con la dirigenza del Barcellona, Ousmane Dembelè, attaccante classe 1997 della nazionale francese, accostato più volte alla Juventus, potrebbe rinnovare ...

Italia, dal trionfo europeo al rischio di una nuova esclusione dai Mondiali È un po’ come andare sulle montagne russe: dal fallimento choc al successo miracoloso, fino al nuovo (mezzo) fallimento. In questo strano vortice di risultati della Nazionale c’è tutta la dimensione i ...

TORINO. Federico Bernardeschi ha il contratto in scadenza al 30 giugno. Ha voglia di rimanere allae laha l'intenzione di trattenerlo in bianconero, ma una vera e propria trattativa per il rinnovo del contratto non è iniziata. Questione di tempi e di rapporti. Nell'ultimo periodo il club ha ...Gli uomini di Colantuono sono reduci dalla sconfitta interna contro lae vanno alla ricerca di punti per alimentare il sogno salvezza. LE ULTIME - Pioli ritrova Romagnoli , reduce dalla ...Dopo gli ultimi contrasti con la dirigenza del Barcellona, Ousmane Dembelè, attaccante classe 1997 della nazionale francese, accostato più volte alla Juventus, potrebbe rinnovare ...È un po’ come andare sulle montagne russe: dal fallimento choc al successo miracoloso, fino al nuovo (mezzo) fallimento. In questo strano vortice di risultati della Nazionale c’è tutta la dimensione i ...