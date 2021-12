Calciomercato Fiorentina, Burdisso ha incontrato l’agente di Nunez: le ultime (Di venerdì 3 dicembre 2021) Calciomercato Fiorentina: Burdisso ha incontrato l’agente di Darwin Nunez, ma in attacco piacciono anche Borja Mayoral e Martinez La Fiorentina sonda il terreno alla ricerca di un attaccante per gennaio che possa poi diventare l’erede di Vlahovic. Come riportato da La Nazione, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per la chiusura della trattativa con la Roma per il prestito di Borja Mayoral. I viola, però, puntano in grande e nella giornata di ieri Burdisso ha incontrato l’agente di Darwin Nunez, attaccante del Benfica che vale oltre i 20 milioni di euro. Da registrare anche l’interesse per Toni Martinez che, a livello di cartellino, vale la metà dell’uruguaiano di Lisbona. L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021)hadi Darwin, ma in attacco piacciono anche Borja Mayoral e Martinez Lasonda il terreno alla ricerca di un attaccante per gennaio che possa poi diventare l’erede di Vlahovic. Come riportato da La Nazione, la prossima settimana dovrebbe essere quella decisiva per la chiusura della trattativa con la Roma per il prestito di Borja Mayoral. I viola, però, puntano in grande e nella giornata di ierihadi Darwin, attaccante del Benfica che vale oltre i 20 milioni di euro. Da registrare anche l’interesse per Toni Martinez che, a livello di cartellino, vale la metà dell’uruguaiano di Lisbona. L'articolo ...

