Calcio: Perugia e Vicenza, in campo con ricordo Paolo Rossi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Perugia contro Vicenza, ovvero un 'derby' in nome di Paolo Rossi. A poco meno da un anno dalla morte di Pablito, stasera si affrontano due delle squadre per le quali l'uomo del Mundial gioco' e segnò. ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021)contro, ovvero un 'derby' in nome di. A poco meno da un anno dalla morte di Pablito, stasera si affrontano due delle squadre per le quali l'uomo del Mundial gioco' e segnò. ...

