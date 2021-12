Calcio: Liverpool, Klopp 'Premier non si vince ora ma si può perdere' (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Ma è presto per parlare di lotta per il titolo, ci sono ancora tante gare" Liverpool (INGHILTERRA) - "E' un campionato dalla qualità elevatissima. E' incredibile quanto devi essere bravo per vincere ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 3 dicembre 2021) "Ma è presto per parlare di lotta per il titolo, ci sono ancora tante gare"(INGHILTERRA) - "E' un campionato dalla qualità elevatissima. E' incredibile quanto devi essere bravo perre ...

Advertising

sportface2016 : #Liverpool, #Klopp: 'La Premier non si vince a dicembre, ma si può perdere' - GlobalShowGSRa1 : #PremierLeague 2021/22: 14 giornata - famigliasimpson : @MikyS03 @Federic01996 @CIAfra73 @MasterAb88 @DarioL46 @darix2005 @___cristian_1 @AlfoB5 @Ilfanaleof… - sportface2016 : #Liverpool Klopp esalta #Manè e 'avverte' il #Milan - gjoegl : @mauro_marley Si se porti il Liverpool in ????io parlo con i giocatori che ci sono in ????farebbe fatica a fare il suo calcio -