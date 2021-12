Calcio, infortuni: nella Roma di Mou un’inversione di tendenza rispetto al passato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è tutto oro quel che luccica, e nemmeno è tutto da buttare quel che si raccatta. nella Roma incerottata e bistrattata di questi ultimi tempi, con lo Special One che sceglie di non parlare alla stampa prima del match per lui sentimentalmente più importante (contro l’Inter), ci sono alcuni dati che, indubbiamente, non fanno sorridere in prospettiva futura, quanto ad ambizione. Altri, però, confrontati con i numeri e le tradizioni negative recenti a cui i giallorossi erano abituati, lasciano intravedere un certo qual cambio di rotta che sarebbe ingiusto non considerare. Uno di questi fa riferimento agli infortuni. Molti, molti di meno rispetto all’altro ieri calcistico del club di Trigoria. E’ in questi giorni balzata agli onori della cronaca l’argomentazione dell’impennata di infortuni che i ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non è tutto oro quel che luccica, e nemmeno è tutto da buttare quel che si raccatta.incerottata e bistrattata di questi ultimi tempi, con lo Special One che sceglie di non parlare alla stampa prima del match per lui sentimentalmente più importante (contro l’Inter), ci sono alcuni dati che, indubbiamente, non fanno sorridere in prospettiva futura, quanto ad ambizione. Altri, però, confrontati con i numeri e le tradizioni negative recenti a cui i giallorossi erano abituati, lasciano intravedere un certo qual cambio di rotta che sarebbe ingiusto non considerare. Uno di questi fa riferimento agli. Molti, molti di menoall’altro ieri calcistico del club di Trigoria. E’ in questi giorni balzata agli onori della cronaca l’argomentazione dell’impennata diche i ...

