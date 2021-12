Cagliari, squadra in ritiro da domani in vista del Torino (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cagliari - Cagliari da domani in ritiro per prepararsi per la gara di lunedì con il Torino . La decisione sarebbe nata da una proposta della squadra per trovare la massima concentrazione in vista di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 dicembre 2021)dainper prepararsi per la gara di lunedì con il. La decisione sarebbe nata da una proposta dellaper trovare la massima concentrazione indi ...

