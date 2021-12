Cagliari, da domani ritiro in vista del match contro il Torino. Decisione presa dai giocatori (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Cagliari da domani andrà in ritiro per preparare al meglio la gara di lunedì con il Torino. La Decisione sarebbe nata da una proposta della squadra per trovare la massima concentrazione in vista di una partita ancora una volta decisiva ai fini della salvezza. I rossoblù, dopo l’allenamento di domani, rimarranno al centro sportivo del club. Usciranno da Asseminello soltanto lunedì nel pomeriggio per andare allo stadio. Lo riporta l’ANSA. Foto: Twitter Cagliari L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildaandrà inper preparare al meglio la gara di lunedì con il. Lasarebbe nata da una proposta della squadra per trovare la massima concentrazione indi una partita ancora una volta decisiva ai fini della salvezza. I rossoblù, dopo l’allenamento di, rimarranno al centro sportivo del club. Usciranno da Asseminello soltanto lunedì nel pomeriggio per andare allo stadio. Lo riporta l’ANSA. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

