Cacciato da scuola per avere preteso rispetto da due ragazzi “travestiti”

Advertising

dottdiego : @ZenoPisani Eh ma presti e’ scuola spurs non si può criticare… ma esattamente fuori da San Antonio chi ha fatto car… - RevengeEmi : RT @PioBelmonte: Il professore di Milano che ha cacciato gli alunni travestiti da donna é uno degli ultimi a credere nella scuola. Gli alt… - Emilio09006503 : RT @PioBelmonte: Il professore di Milano che ha cacciato gli alunni travestiti da donna é uno degli ultimi a credere nella scuola. Gli alt… - Gilbettinelli : RT @TonyAugusto_78: Totale ed incondizionata solidarietà a nome di #ReteStudentesca tutta, al professor Martino Mora, cacciato da #scuola p… - caterinacorda1 : RT @TonyAugusto_78: Totale ed incondizionata solidarietà a nome di #ReteStudentesca tutta, al professor Martino Mora, cacciato da #scuola p… -

Ultime Notizie dalla rete : Cacciato scuola

... in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, si erano presentati avestiti con la gonna. 'Quando il professore mi hadall'aula dicendomi che non poteva ...... in occasione della giornata internazionale contro la violenza di genere, si erano presentati avestiti con la gonna. "Quando il professore mi hadall'aula dicendomi che non poteva ...Sospeso per avere semplicemente chiesto di rispettare il buonsenso all'interno della scuola sta continuando a fare discutere. La vicenda purtroppo mette in luce la drammatica decadenza della scuola it ...Ha riempito le carceri di oppositori. Ha cacciato da tutti i comparti dello Stato – uffici, scuole, università, magistratura, esercito – centinaia di migliaia di persone. Ha imbavagliato la stampa, ...