Caccia all’uomo in Australia. Tre adolescenti Covid-negativi fuggono da campo di quarantena (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tre adolescenti sono fuggiti dal campo di quarantena di Howard Springs nel Territorio del Nord dell’Australia alle 4:30 di mercoledì mattina arrampicandosi sulle recinzioni intorno alla struttura. La polizia del Territorio del Nord ha immediatamente lanciato una massiccia Caccia all’uomo, predisponendo posti di blocco su tutte le strade in uscita dall’area. I tre ragazzi di 15, … proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tresono fuggiti daldidi Howard Springs nel Territorio del Nord dell’alle 4:30 di mercoledì mattina arrampicandosi sulle recinzioni intorno alla struttura. La polizia del Territorio del Nord ha immediatamente lanciato una massiccia, predisponendo posti di blocco su tutte le strade in uscita dall’area. I tre ragazzi di 15, … proviene da Database Italia.

