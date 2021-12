Buon compleanno Pier Ferdinando Casini, Anna Billò… (Di venerdì 3 dicembre 2021) …Jean Luc Godard, Angela Luce, Mario Borghezio, Marco Revelli, Gianni de Magistris, Luigi d’Ambrosio Lettieri, Daryl Hannah, Roberto Menia, Basilio Catanoso, Andrea Lazzari, Valeria Pirone, Michela Quattrociocche, Mattia Pesce, Gianluca di Gennaro, Fausto Rossi… Oggi 3 dicembre compiono gli anni: Francesco Paolo Glorioso, giornalista; Giorgio Giannelli, giornalista, scrittore, politico; Jean Luc Godard, regista; Guido Manusardi, pianista, compositore; Tito Corsi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Angela Luce, cantante, attrice; Mauro Galligani, fotoreporter; Umberto Risi, ex atleta; Giovanni Vetere, artista, pittore, scultore; Giancarlo Roffi, ex calciatore; Franco Trabucco, pianista; Joop Zoetemelk, ex ciclista, dirigente; Mario Borghezio, politico; Marco Revelli, storico, sociologo; Arturo Ballabio, missionario, ex calciatore; Giorgio Bittolo, ex calciatore; Vincent Brunetti, ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 dicembre 2021) …Jean Luc Godard, Angela Luce, Mario Borghezio, Marco Revelli, Gianni de Magistris, Luigi d’Ambrosio Lettieri, Daryl Hannah, Roberto Menia, Basilio Catanoso, Andrea Lazzari, Valeria Pirone, Michela Quattrociocche, Mattia Pesce, Gianluca di Gennaro, Fausto Rossi… Oggi 3 dicembre compiono gli anni: Francesco Paolo Glorioso, giornalista; Giorgio Giannelli, giornalista, scrittore, politico; Jean Luc Godard, regista; Guido Manusardi, pianista, compositore; Tito Corsi, ex calciatore, allenatore, dirigente; Angela Luce, cantante, attrice; Mauro Galligani, fotoreporter; Umberto Risi, ex atleta; Giovanni Vetere, artista, pittore, scultore; Giancarlo Roffi, ex calciatore; Franco Trabucco, pianista; Joop Zoetemelk, ex ciclista, dirigente; Mario Borghezio, politico; Marco Revelli, storico, sociologo; Arturo Ballabio, missionario, ex calciatore; Giorgio Bittolo, ex calciatore; Vincent Brunetti, ...

Inter : ?? | AUGURI Buon compleanno @ToldoFrancesco! ??? - juventusfc : Buon compleanno, Totò ?????? - Azzurri : ?? Buon compleanno a Salvatore 'Totò' #Schillaci che festeggia 5??7?? anni ?? #Nazionale ???? #Azzurri #VivoAzzurro - Toro_News : RT @Silvio_Luciani: “E allora buon compleanno Toro, anche in serate come questa. Soprattutto in serate come questa…” ?? - Silvio_Luciani : “E allora buon compleanno Toro, anche in serate come questa. Soprattutto in serate come questa…” ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Lenny Kravitz, la foto dedica alla figlia Zoë su Instagram "Buon compleanno, Zoe. Tanti altri castelli da costruire insieme. Ti amo infinitamente", ha scritto il sex symbol del rock da 57 anni a questa parte, ancora più charmant versione cuore di papà. ...

Max Biaggi e Francesca Semenza non si nascondono più: il post ... attrice e modella, si sarebbe legata al pilota da circa un anno pur cercando di tutelare questo loro legame con attenzione: il post di auguri di buon compleanno, pubblicato da Biaggi è inusuale al ...

Buon compleanno, Leo! Cagliari Calcio Buon compleanno Toro, da 115 anni simbolo della nostra passione "Lo urla la gente, lo dice la storia, la leggenda è la nostra gloria". E allora buon compleanno Toro, anche in serate come questa. Soprattutto in serate come questa.

Nonna Iva ritrova la bici rubata: gliela riportano per il suo compleanno PISA. Non la conoscevano, ma le hanno fatto lo stesso un bel regalo di compleanno. Gli agenti della polizia municipale sono riusciti a recuperare la bici elettrica rubata il 23 novembre, il giorno del ...

