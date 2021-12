Bundesliga 2021/2022: il Lipsia cade ancora, l’Union Berlino continua a volare ed è in zona Champions (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella quattordicesima giornata di Bundesliga 2021/2022 il Lipsia cade ancora e cede in casa dell’Union Berlino nell’anticipo del venerdì sera. I padroni di casa passano in vantaggio e vengono raggiunti, nella ripresa c’è il nuovo gol della squadra della capitale e il punteggio di 2-1 stavolta regge fino alla fine. Pesante il ko per la squadra della Red Bull, che così sta ristagnando a metà classifica e fuori dalla zona europea, mentre i padroni di casa letteralmente volano: quarto posto a quota 23 e zona Champions acquisita in attesa che si giochino gli altri match. Dopo appena sei minuti Awoniyi porta in vantaggio l’Union con un bel gol e sembra che su questo i padroni di casa possano ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella quattordicesima giornata diile cede in casa delnell’anticipo del venerdì sera. I padroni di casa passano in vantaggio e vengono raggiunti, nella ripresa c’è il nuovo gol della squadra della capitale e il punteggio di 2-1 stavolta regge fino alla fine. Pesante il ko per la squadra della Red Bull, che così sta ristagnando a metà classifica e fuori dallaeuropea, mentre i padroni di casa letteralmente volano: quarto posto a quota 23 eacquisita in attesa che si giochino gli altri match. Dopo appena sei minuti Awoniyi porta in vantaggiocon un bel gol e sembra che su questo i padroni di casa possano ...

