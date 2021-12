Bufera Rai, la conduttrice accusa il famoso collega: “Mi ha sbattuto al muro e mi voleva toccare”. Scoppia il caos, Fan sotto choc (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tema delle molestie sessuali sul lavoro è attuale più che mai e adesso a cadere nel mirino è il mondo della Rai. Non è la prima volta che delle donne appartenenti al magico mondo dello spettacolo hanno affermato di essere state molestate dietro le quinte. Del resto, quel che noi vediamo è un regno fatto di luci e scintillii, ma ci sono anche molte ombre che vengono saggiamente nascoste. In passato le donne provavano paura ad accusare superiori o colleghi, perché nella maggior parte dei casi l’accusa terminava con il licenziamento nei confronti della vittima stessa. Nel 2021, fortunatamente, qualcosa sta cambiando. La coscienza sociale adesso sembra dalla parte delle donne e le denunce non vengono ignorate come un tempo, anzi. Vengono accolte e affrontate. La strada è ancora lunga. Troppo spesso la giustizia arriva troppo tardi. Ma sicuramente la ... Leggi su cityroma (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il tema delle molestie sessuali sul lavoro è attuale più che mai e adesso a cadere nel mirino è il mondo della Rai. Non è la prima volta che delle donne appartenenti al magico mondo dello spettacolo hanno affermato di essere state molestate dietro le quinte. Del resto, quel che noi vediamo è un regno fatto di luci e scintillii, ma ci sono anche molte ombre che vengono saggiamente nascoste. In passato le donne provavano paura adre superiori o colleghi, perché nella maggior parte dei casi l’terminava con il licenziamento nei confronti della vittima stessa. Nel 2021, fortunatamente, qualcosa sta cambiando. La coscienza sociale adesso sembra dalla parte delle donne e le denunce non vengono ignorate come un tempo, anzi. Vengono accolte e affrontate. La strada è ancora lunga. Troppo spesso la giustizia arriva troppo tardi. Ma sicuramente la ...

rnorega : RT @Stocca64: #RAI: bufera sul nuovo #contratto di #Fazio - AndresIta78 : RT @Stocca64: #RAI: bufera sul nuovo #contratto di #Fazio - gianlucalibrale : RT @ElioLannutti: Tagliato Camilleri per Porta a Porta.Altra bufera su Viale Mazzini. Scoppia la protesta degli spettatori sul web. E il di… - Massimo22185550 : RT @ElioLannutti: Tagliato Camilleri per Porta a Porta.Altra bufera su Viale Mazzini. Scoppia la protesta degli spettatori sul web. E il di… - LemmeVincenzo : RT @ElioLannutti: Tagliato Camilleri per Porta a Porta.Altra bufera su Viale Mazzini. Scoppia la protesta degli spettatori sul web. E il di… -