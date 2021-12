Braccio in silicone per il vaccino, chi è il no - vax che ha tentato la 'furbata' (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è presentato a fare il vaccino con un Braccio in silicone per evitare di farsi inoculare il siero anti Covid. La notizia dell'uomo che si è presentato al centro vaccinale di Biella con un Braccio ... Leggi su leggo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si è presentato a fare ilcon uninper evitare di farsi inoculare il siero anti Covid. La notizia dell'uomo che si è presentato al centro vaccinale di Biella con un...

