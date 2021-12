Braccio di silicone all’hub per evitare il vaccino, identificato il no vax. Il commento del governatore Cirio (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sarebbe stato identificato l’uomo che nella mattina di giovedì si è presentato in un hub vaccinale nel biellese per sottoporsi alla somministrazione del vaccino con un Braccio di silicone. Il gesto è stato duramente condannato dall’Asl e non solo, anche il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio è intervenuto sulla questione esprimendo il suo forte sostegno al sistema sanitario. Al vaccino col Braccio di silicone: chi è l’uomo Secondo quanto si apprende, l’uomo che si è presentato con un Braccio in silicone all’hub vaccinale sarebbe un sanitario sospeso perché non vaccinato. L’uomo non era un dipendente dell’Asl, si tratterebbe di un medico odontoiatra, ed ora è stato denunciato. ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sarebbe statol’uomo che nella mattina di giovedì si è presentato in un hub vaccinale nel biellese per sottoporsi alla somministrazione delcon undi. Il gesto è stato duramente condannato dall’Asl e non solo, anche il Presidente della Regione Piemonte Albertoè intervenuto sulla questione esprimendo il suo forte sostegno al sistema sanitario. Alcoldi: chi è l’uomo Secondo quanto si apprende, l’uomo che si è presentato con uninvaccinale sarebbe un sanitario sospeso perché non vaccinato. L’uomo non era un dipendente dell’Asl, si tratterebbe di un medico odontoiatra, ed ora è stato denunciato. ...

