Braccio di silicone alla vaccinazione: la folle idea di un sanitario sospeso (Di venerdì 3 dicembre 2021) La trovata di presentarsi con un Braccio di silicone alla vaccinazione sarebbe venuta a un sanitario sospeso dal servizio perché no vax . Il 50enne si è presentato ieri sera a Biella alla hub ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) La trovata di presentarsi con undisarebbe venuta a undal servizio perché no vax . Il 50enne si è presentato ieri sera a Biellahub ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si è presentato all'hub vaccinale di Biella con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori san… - repubblica : No Vax con un braccio in silicone va a fare il vaccino per ottenere il Green Pass: denunciato [di Carlotta Rocci] - Corriere : Si presenta a fare il vaccino con un braccio in silicone: denunciato - francornldi : RT @SalamidaFabio: Secoli e secoli di civiltà per ritrovarsi gente che va in giro con l’ombrello aperto per paura che qualcuno lanci del “s… - PaoloRonk : Si presenta a fare il vaccino col braccio di silicone. Ma che speranza c'è in un paese ridotto così. -