Braccialetto elettronico e inchiesta anche senza denuncia | le nuove misure contro la violenza sulle donne

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera, a quanto si apprende da fonti governative, al disegno di legge per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dellanei confronti dellee delladomestica. Il testo è frutto del lavoro delle ministre Elena Bonetti, Luciana Lamorgese, Marta Cartabia, Mara Carfagna, Mariastella Gelmini, Fabiana Dadone ed Erika Stefani. Tra lepreviste nel testo, ci sono nuova ipotesi di fermo per i reati di stalking esessuale. Una stretta decisa sull’ammissione condizionata della pena, che sarà possibile solo se il reo abbia compiuto un percorso di recupero. Carcere per chi manomette ile obbligo di informare la vittima se il suo aggressore sta per essere scarcerato. Si ...