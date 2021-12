Borussia Dortmund, Rose: «Haaland? Lui conosce la situazione» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Marco Rose, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato alla vigilia del match contro il Bayern Monaco: le sue dichiarazioni Marco Rose, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato alla vigilia del match contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. INFORTUNATI – «Akanji si è allenato poco o nulla e dobbiamo valutarlo oggi. Bellingham è tornato ad allenarsi ieri e siamo fiduciosi circa il suo recupero. Finora siamo riusciti a rimanere sulla loro scia. Ora li sfidiamo nel nostro stadio e proveremo a colpirli. Haaland? Lui stesso conosce la situazione. Si è allenato bene ma probabilmente non sarà sufficiente per poter reggere 90 minuti». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Marco, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match contro il Bayern Monaco: le sue dichiarazioni Marco, allenatore del, ha parlato alla vigilia del match contro il Bayern Monaco. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa. INFORTUNATI – «Akanji si è allenato poco o nulla e dobbiamo valutarlo oggi. Bellingham è tornato ad allenarsi ieri e siamo fiduciosi circa il suo recupero. Finora siamo riusciti a rimanere sulla loro scia. Ora li sfidiamo nel nostro stadio e proveremo a colpirli.? Lui stessola. Si è allenato bene ma probabilmente non sarà sufficiente per poter reggere 90 minuti». L'articolo proviene da Calcio News 24.

