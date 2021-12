Borussia Dortmund-Bayern Monaco (sabato 4 dicembre, ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Impiego ridotto per Haaland, bavaresi senza Sabitzer e Stanisic (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ultima gara in programma del sabato di Bundesliga ed è il giorno del Klassiker, la sfida tra il Borussia Dortmund e Bayern Monaco che racchiude l’essenza del calcio tedesco. Gialloneri che con il colpaccio sul terreno del Wolfsburg hanno cancellato la delusione per la sconfitta in Champions contro lo Sporting Lisbona. In campionato il muro giallo ha visto InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ultima gara in programma deldi Bundesliga ed è il giorno del Klassiker, la sfida tra ilche racchiude l’esdel calcio tedesco. Gialloneri che con il colpaccio sul terreno del Wolfsburg hanno cancellato la delusione per la sconfitta in Champions contro lo Sporting Lisbona. In campionato il muro giallo ha visto InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

andreastoolbox : Borussia Dortmund Bayern Monaco, il risultato in diretta live della partita di Bundesliga | Sky Sport… - sportli26181512 : Borussia Dortmund-Bayern Monaco, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE: Su Sky si gioca il Der Klassiker… - SkySport : Borussia Dortmund-Bayern Monaco, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE #SkySport #SkyBundesliga… - sportface2016 : Formazioni ufficiali #BorussiaDortmund-#BayernMonaco, #Bundesliga 2021/2022 - MA_t_TIA : RT @CB_Ignoranza: Oggi c’è il Klassiker di Germania, ma il nostro grafico è Luca Giurato ed è venuto fuori Borussia Monaco - Bayern Dortmun… -