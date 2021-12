Borsa | Europa chiude debole | Parigi - 0 | 44% | Londra - 0 | 14%

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Borse europee deboli in chiusura di seduta.ha ceduto lo 0,44% a 6.765 puntilo 0,14% a 7.119 punti. Deboli Madrid ( - 0,76% a 8.237 punti) e Francoforte ( - 0,71% a 15.153 punti). . 3 ...

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Europa

Soffrono le azioni di Didi Global dopo l'annuncio del ritiro dalladi New York a 5 mesi dal debutto. Un'esperienza che è costata alla società cinese oltre il 40% del suo valore. I dati sul ...In scia alla recente notizia della ripresa del dialogo tra MEF e Unionesulle prospettive di MPS, la quotata nelle ultime due sessioni diè stata al centro di una discreta volatilità. E' ...33% a quota 4,359 euro. Datrix rappresenta la trentatreesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa italiana dedicato alle piccole e medie imprese e porta a 164 il numero delle società ...Svas Biosana ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni ... ha ricevuto ordini per un controvalore complessivo di circa 66 milioni di euro, ampiamente superiore al ...