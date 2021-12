Boom di prime dosi di vaccino anti Covid (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 232mila le dosi di vaccino anti Covid somministrato nell’ultima settimana. Lo riporta il Report del Governo dopo erano state 127mila nella settimana precedente. Ad incentivare la vaccinazione sono i giovani della fascia fra i 12 e i 19... Leggi su today (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono 232mila ledisomministrato nell’ultima settimana. Lo riporta il Report del Governo dopo erano state 127mila nella settimana precedente. Ad incentivare la vaccinazione sono i giovani della fascia fra i 12 e i 19...

Advertising

Corriere : ?? Boom delle vaccinazioni: oltre 430 mila iniezioni in 24 ore - PiazzaSimonetta : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, boom di prime dosi: sono oltre 232mila in 7 giorni #vaccini - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, boom di prime dosi: sono oltre 232mila in 7 giorni #vaccini - Ordavelliss : RT @MediasetTgcom24: Vaccini, boom di prime dosi: sono oltre 232mila in 7 giorni #vaccini - MediasetTgcom24 : Vaccini, boom di prime dosi: sono oltre 232mila in 7 giorni #vaccini -