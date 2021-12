Bonus genitori separati fino a 800 euro: come funziona, a chi spetta e come richiederlo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bonus genitori separati. C’è un nuovo Bonus che bussa alle porte, e porta il nome di Bonus genitori separati, rivisto dopo la prima proposta da parte della Lega. Si tratta di un assegno fino a 800 euro al mese al genitore separato (o divorziato) che si trova in difficoltà perché l’altro, a causa della crisi indotta dal Covid, non gli ha garantito l’assegno di mantenimento per i figli. Questo in sostanza il senso del recente Bonus che verrà erogato dal Governo previa richiesta del cittadino. E’ finalmente diventata realtà la norma voluta in particolare dalla Lega, inserita nel decreto Sostegni dello scorso maggio ma poi era rimasta inapplicata per una serie di difficoltà interpretative. Inapplicabile all’epoca, dunque, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021). C’è un nuovoche bussa alle porte, e porta il nome di, rivisto dopo la prima proposta da parte della Lega. Si tratta di un assegnoa 800al mese al genitore separato (o divorziato) che si trova in difficoltà perché l’altro, a causa della crisi indotta dal Covid, non gli ha garantito l’assegno di mantenimento per i figli. Questo in sostanza il senso del recenteche verrà erogato dal Governo previa richiesta del cittadino. E’ finalmente diventata realtà la norma voluta in particolare dalla Lega, inserita nel decreto Sostegni dello scorso maggio ma poi era rimasta inapplicata per una serie di difficoltà interpretative. Inapplicabile all’epoca, dunque, ...

