Bonus genitori separati fino a 800 euro al mese | chi può richiederlo

Nel Decreto Fiscale (DL. n° 146/2021) nominato: "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili" è stato approvato un emendamento per opera della Lega che prevede un Bonus fino a 800 euro al mese per i genitori separati in stato di bisogno a causa della perdita di lavoro o diminuzione dell'attività lavorativa durante la pandemia da Covid. Chi potrà beneficiare dell'assegno mensile di 800 euro? Scopriamo tutte le novità a riguardo.

