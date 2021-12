Bomba Rai, Flavio Insinna fatto fuori, “Quel che ha fatto è grave”. A tradirlo il grande amico, Fan sotto choc, chi lo sostituisce (Di venerdì 3 dicembre 2021) Carlo Conti probabilmente condurrà la nuova edizione Rai di Affari tuoi, prendendo il posto che per ben quattro edizioni era stato occupato da Flavio Insinna che non lavorerà più con la Rai. Per molti non è una cosa sorprendente, considerato che la Rai ruota spesso i presentatori nei vari programmi di punta per motivi strategici, e si può dire che Affari tuoi ha sempre avuto moltissimo successo. Per altri, invece, la scelta di non riconfermare Flavio Insinna è legata allo scandalo riguardo alcune affermazioni che fece il presentatore durante il fuori onda della trasmissione riguardo i concorrenti e che ancora oggi, dopo tempo, è motivo di discussione. I suoi commenti, per nulla piacevoli, vennero registrati dal pubblico presente, per essere poi pubblicati dal tg satirico di canale 5 Striscia la ... Leggi su cityroma (Di venerdì 3 dicembre 2021) Carlo Conti probabilmente condurrà la nuova edizione Rai di Affari tuoi, prendendo il posto che per ben quattro edizioni era stato occupato dache non lavorerà più con la Rai. Per molti non è una cosa sorprendente, considerato che la Rai ruota spesso i presentatori nei vari programmi di punta per motivi strategici, e si può dire che Affari tuoi ha sempre avuto moltissimo successo. Per altri, invece, la scelta di non riconfermareè legata allo scandalo riguardo alcune affermazioni che fece il presentatore durante ilonda della trasmissione riguardo i concorrenti e che ancora oggi, dopo tempo, è motivo di discussione. I suoi commenti, per nulla piacevoli, vennero registrati dal pubblico presente, per essere poi pubblicati dal tg satirico di canale 5 Striscia la ...

