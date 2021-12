Bologna | il comunicato della società sulle condizioni di Arnautovic

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Markonel corsogara trae Roma è uscito dopo soli 17 minuti a causa di un infortunio. Larossoblù, in questi istanti, ha emanato undell’attaccante austriaco. Arrivano buone notizie su questo fronte per i felsinei, l’ex Inter infatti non ha riportato alcuna lesione. Questo ildel: “Gli esami cui è stato sottoposto Markonon hanno evidenziato lesioni. Il giocatore per qualche giorno svolgerà terapie e lavoro differenziato e sarà poi rivalutato all’iniziosettimana prossima”.