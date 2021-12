Bologna-Fiorentina 5 dicembre ore 12 | 30 | formazioni | quote | pronostici

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Lafa sul serio e ci sono anche i viola per la corsa all’Europa League, saliti a 24 punti grazie al 3-1 contro la Sampdoria per la quarta vittoria casalinga consecutiva della squadra di Italiano. Al Dall’Ara sarà perciò una vera e propria sfida dal sapore europeo visto che i viola e ilInfoBetting: Scommesse Sportive e

Sassuolo in formissima e da '2' (2,05) in casa dello Spezia (3,35); equilibrio tendente al viola tra(2,85) e(2,60).Le pagelle della 15giornata di Serie A: le promossevoto 8,5 : Dopo il duro stop nel ...voto 8,5 : Un'inizio del genere non l'avevano mai visto anegli ultimi anni e ...(Milano 3 dicembre 2021) - Il sedicesimo turno della Serie A propone due match di alta classifica: Nerazzurri favoriti in casa della Roma, nella prima gara del ...Calciomercato Bologna, l'infortunio di Arnautovic, meno grave del previsto, rende comunque necessario l'acquisto di una punta nel mercato di gennaio.