Bologna, Arnautovic ko: con Barrow sale Sansone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Bologna - Accertamenti per Marko Arnautovic: i primi esami sembrano escludere lesioni e l'infortunio potrebbe essere meno grave del temuto, ma solo dopo l'ecografia si conosceranno prognosi e tempi di ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 3 dicembre 2021)- Accertamenti per Marko: i primi esami sembrano escludere lesioni e l'infortunio potrebbe essere meno grave del temuto, ma solo dopo l'ecografia si conosceranno prognosi e tempi di ...

Advertising

CalcioPillole : Tramite una nota diffusa sui propri social, il #Bologna ha comunicato che gli esami non hanno evidenziato lesioni p… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Nessuna lesione per Arnautovic - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Nessuna lesione per Arnautovic - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOLOGNA - Nessuna lesione per Arnautovic - napolimagazine : BOLOGNA - Nessuna lesione per Arnautovic -