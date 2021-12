Bollettino Lombardia oggi | contagi | morti e guariti venerdì 3 dicembre

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildell’emergenza Coronavirus dellaaggiornato a2021. Va avanti il lavoro di monitoraggio e analisi della curva epidemiologica della Regione, una delle zone più colpite del nostro Paese fin dall’inizio dell’epidemia da Covid-19. La Regione, come di consueto, ha diramato i dati relativi ae ricoverati sul territorio. Nella giornata disi registrano 2.809 nuovi, 15, 124.960 tamponi totali, 114 (+3) in terapia intensiva, 912 (+9) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

Prosegue la lotta al covid in Lombardia. Lunedì sarà in vigore il 'super green pass'.