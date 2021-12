Bollettino Covid oggi | venerdì 3 dicembre | contagi | morti | guariti regione per regione

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco ilsull’emergenza Coronavirus aggiornato a2021 per quel che riguarda il territorio nazionale. Va avanti il monitoraggio e l’analisi della curva epidemiologica del nostro Paese, che continua nella difficile lotta al-19. Ecco dunque i dati aggiornati,per, sono stati resi noti con la consueta pubblicazione delsi registrano 17.030 nuovi, 74, 9.658, 184.718 tamponi molecolari, 708 (+10) ricoverati in terapia intensiva, 5.385 (+87) ricoverati negli altri reparti. Inoltre, sono +7.283 gli attualmente positivi in più per un totale di 216.154. ILE I ...

I malatiricoverati sono 664 (+25), di cui 549 (+15) nei reparti medici, e 115 (+10) in ... È quanto emerge daldella Regione. Sono 15 i decessi comunicati per lo stesso arco temporale ...... il dato più alto finora rilevato nel, dall'inizio dell'emergenza. Le persone guarite o dimesse sono complessivamente 4.727.214 e 9.658 quelle uscite oggi dall'incubo(ieri 7.650). ...Il bollettino di venerdì 3 dicembre dell'epidemia di Covid-19 in Italia. Aumentano i nuovi casi e i ricoveri. Aumentano anche le vittime. The post Covid19 in Italia, 17.030 nuovi casi e 74 morti in 24 ...Sono 836 i nuovi positivi al Covid 19 in Sicilia nelle ultime 24 ore su 26.359 tamponi tra rapidi e molecolari analizzati. È quanto emerge dal bollettino giornaliero emesso dal ministero della Salute.