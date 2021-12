Bollettino Covid Lazio, oggi 1.493 nuovi casi: «Valore RT più basso del dato nazionale» (Di venerdì 3 dicembre 2021) oggi nel Lazio su un totale di 43.450 tamponi, si registrano 1.493 nuovi casi positivi (-317), sono 7 i decessi (+3), 727 i ricoverati (+35), 88 le terapie intensive (-5) e +850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. i casi a Roma Città sono a quota 720. «Il Valore RT è a 1.01, più basso del Valore nazionale. Nella giornata di ieri oltre 50 mila somministrazioni di terze dosi, superiore alla soglia target. Il raffronto con il 3 dicembre 2020 evidenzia -31 decessi, -303 casi positivi, -2.506 ricoverati in area medica, -276 ricoverati in terapia intensiva, -68.031 in isolamento domiciliare», commenta l’Assessore Regionale alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato. Covid ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021)nelsu un totale di 43.450 tamponi, si registrano 1.493positivi (-317), sono 7 i decessi (+3), 727 i ricoverati (+35), 88 le terapie intensive (-5) e +850 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,4%. ia Roma Città sono a quota 720. «IlRT è a 1.01, piùdel. Nella giornata di ieri oltre 50 mila somministrazioni di terze dosi, superiore alla soglia target. Il raffronto con il 3 dicembre 2020 evidenzia -31 decessi, -303positivi, -2.506 ricoverati in area medica, -276 ricoverati in terapia intensiva, -68.031 in isolamento domiciliare», commenta l’Assessore Regionale alla Sanità delAlessio D’Amato....

