Bollette | Governo valuta contributo di solidarietà per redditi sopra 75mila euro

(Di venerdì 3 dicembre 2021) La maggioranza è divisa sulla proposta di undida parte deipiù alti, per sterilizzare gli aumenti delleper le famiglie. È sospesa dopo 2 ore la riunione del Consiglio dei ministriIn discussione, a quanto si apprende, proprio il tema del taglio delle tasse in manovra e l’ipotesi deldisuipiù alti. Si tratterebbe della idea di annullare gli effetti del taglio dell’Irpef per i(valore, 248 milioni). La proposta è stata discussa in cabina di regia questa mattina e il premier Mario Draghi ha ascoltato le opinioni dei rappresentanti dei partiti di. Sull’intervento si sarebbero ...

Da fonti vicine alemerge però che l'esecutivo sta pensando ad un contributo di solidarietà per sterilizzare almeno in parte gli aumenti dei costi delleenergetiche . A favore si ...MILANO - Ilsta pensando a un contributo di solidarietà per sterilizzare almeno in parte gli aumenti dei costi delleenergetiche. E' quanto avrebbe annunciato il premie r Mario Draghi nella ...Dietro la sospensione, riferiscono fonti di governo, ci sarebbe il mancato accordo tra le forze ... così da liberare 250 milioni di euro da impiegare contro il rincaro delle bollette. Altro elemento ...Il governo ha sostanzialmente confermato l’impianto della riforma fiscale prevista in manovra, con un’ipotesi di sospendere il taglio ...