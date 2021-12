Boga-Atalanta | l’attaccante del Sassuolo ad un passo dai nerazzurri La situazione

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’vuole fare le cose in grande, e la classifica le permette addirittura di lottare per vincere lo scudetto. Il mercato di gennaio è assolutamente alle porte, ma la società bergamasca è tanto ambiziosa quanto chiara: occorre quel giocatore in grado di dare quel salto di qualità alla squadra. Ciò che la Dea sta cercando L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Probabili formazioni– Hellas Verona, 9^ giornata Serie A Musso-, settimana decisiva per la trattativa (si respira ottimismo). LaPierpaolo Marino esalta i giocatori italiani dell’: “Si stanno distinguendo rispetto agli altri” Ruslan Malinovskyi è nella cerchia dei migliori assistman d’Europa (davanti a De Bruyne) ...

Advertising

Ftbnews24 : ??? #Atalanta #SerieA #JuventusAtalanta #Atalanta, Di Marzio: “Il contratto di Boga ne favorisce l’addio” ?? Scarica… - tuttoatalanta : Gianluca di Marzio: 'Il contratto di Boga favorisce l'addio. Se l'Atalanta vuole lo prende' - infoitsport : Calciomercato Atalanta, Boga sempre più vicino: i dettagli - infoitsport : Calciomercato: Boga verso l'Atalanta, Ikoné vicino alla Fiorentina - Calcio d'Angolo - tuttoatalanta : ESCLUSIVA TA - Boga-Atalanta, sprint finale. C'è già un'intesa di massima col calciatore: i dettagli… -

Ultime Notizie dalla rete : Boga Atalanta

TUTTO mercato WEB

Commenta per primo Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l'a gennaio proverà a chiudere per Jeremiedel Sassuolo . L'ivoriano dovrebbe prendere il posto di Miranchuk ....pronti a cedere a gennaio Aleksey Miranchuk per puntare su un altro giocatore offensivo L'... il club nerazzurro lavora per mettere le mani su Jeremie, in uscita dal Sassuolo. ...Il giornalista sportivo Di Marzio ha fatto il punto della situazione sulla trattativa tra Atalanta e Sassuolo per la cessione di Boga ...Atalanta-Boga: dove giocherebbe con Gasperini. Boga è un ala che può giocare su entrambe le fasce e rientrare con piede opposto Uno dei nomi più gettonati è quello di Jeremie Boga del Sassuolo seguito ...