Boeing | Cina | possibile ritorno 737 Max entro fine anno

Ultime Notizie dalla rete : Boeing Cina

Il737 Max potrebbe tornare nei cieli dellagià entro la fine del 2021 o all'inizio del 2022, insieme alla ripresa anche dell'introduzione di nuovi aeromobili. Lo ha annunciato oggi la Civil ...protagonista,dà primo via libera a 737Max Il titolo diè tra i migliori del Dow Jones dopo che l'autorità cinese per l'aviazione ha diffuso una direttiva che rappresenta il primo ...Il Boeing 737 Max potrebbe tornare nei cieli della Cina già entro la fine del 2021 o all'inizio del 2022, insieme alla ripresa anche dell'introduzione di nuovi aeromobili. (ANSA) ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 02 dic - La Cina ha revocato il divieto di volo per il Boeing 737 Max, secondo quanto riporta il media specializzato cinese Carnoc.com. Si avvicina cosi' il rito ...