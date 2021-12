Biella, si presenta all’hub con il braccio in silicone per evitare il vaccino: denunciato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Biella, 3 dic — Si è presentato all’hub vaccinale di Biella con un braccio in silicone, nascondendo nel maglione quello vero, nel tentativo di ingannare gli operatori sanitari: ma lo scoprono e lo denunciano. E’ la vicenda che ha per protagonista un 50enne piemontese, che ieri sera è stato sorpreso a «barare» nel tentativo di evitare la tanto temuta inoculazione della prima dose. Si presenta con un braccio in silicone per non vaccinarsi La necessità, si dice in questi casi, aguzza l’ingegno. E il signore in questione proprio non ne voleva sapere di sottoporsi all’iniezione «salvifica» di siero anti-Covid che gli avrebbe consentito di ottenere il green pass. Per cui, tentando il tutto per tutto, si è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 dicembre 2021), 3 dic — Si ètovaccinale dicon unin, nascondendo nel maglione quello vero, nel tentativo di ingannare gli operatori sanitari: ma lo scoprono e lo denunciano. E’ la vicenda che ha per protagonista un 50enne piemontese, che ieri sera è stato sorpreso a «barare» nel tentativo dila tanto temuta inoculazione della prima dose. Sicon uninper non vaccinarsi La necessità, si dice in questi casi, aguzza l’ingegno. E il signore in questione proprio non ne voleva sapere di sottoporsi all’iniezione «salvifica» di siero anti-Covid che gli avrebbe consentito di ottenere il green pass. Per cui, tentando il tutto per tutto, si è ...

