Biella, parla l’infermiera che ha smascherato il medico No vax con avambraccio in silicone: “Mi sono sentita offesa come professionista” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Gli ho chiesto come potesse pensare una cosa del genere e se pensava che fossi lì a pettinare le bambole”. Filippa Bua, 60anni, racconta a Repubblica la sua esperienza con il medico odontoiatra No vax che si è presentato con un braccio in silicone per sottrarsi alla vaccinazione e ottenere lo stesso il Green pass. “Mi sono sentita offesa come professionista, gli ho chiesto come potesse pensare una cosa del genere. sono giorni difficili questi e la gente è arrabbiata. Episodi come questi ci fanno perdere tempo”. L’uomo, un cinquantenne, è un sanitario sospeso dal lavoro proprio perché ha rifiutato di farsi vaccinare. l’infermiera si è insospettita per via del colore dell’arto: diverso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Gli ho chiestopotesse pensare una cosa del genere e se pensava che fossi lì a pettinare le bambole”. Filippa Bua, 60anni, racconta a Repubblica la sua esperienza con ilodontoiatra No vax che si è presentato con un braccio inper sottrarsi alla vaccinazione e ottenere lo stesso il Green pass. “Mi, gli ho chiestopotesse pensare una cosa del genere.giorni difficili questi e la gente è arrabbiata. Episodiquesti ci fanno perdere tempo”. L’uomo, un cinquantenne, è un sanitario sospeso dal lavoro proprio perché ha rifiutato di farsi vaccinare.si è insospettita per via del colore dell’arto: diverso ...

Advertising

fattoquotidiano : Biella, parla l’infermiera che ha smascherato il medico No vax con avambraccio in silicone: “Mi sono sentita offesa… - 361_magazine : Parla l’infermiera di Biella che ha scoperto la truffa del braccio in silicone - RassegnataS : Oggi #3dicembre si parla di #Lockdown in Germania, di Puzzer e Kofi Annan, di Biella e il braccio di silicone, del… - queen_cities : @corrini Almeno si parla un po’ anche di noi dai … ci hanno tolto Il genio Aiazzone e Fila sport ?? #BIELLA - newsbiella : Mercoledì si parla di Aids con il Pd Biella -