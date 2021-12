Biella, no vax si presenta a fare il vaccino con un braccio in silicone: denunciato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un cinquantenne pensava di ingannare gli operatori sanitari e ottenere il green pass. Il governatore Cirio: «Può sembrare ridicolo, ma è un gesto di una gravità enorme» Leggi su corriere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un cinquantenne pensava di ingannare gli operatori sanitari e ottenere il green pass. Il governatore Cirio: «Può sembrare ridicolo, ma è un gesto di una gravità enorme»

