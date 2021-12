Biella, No vax col braccio di silicone per evitare il vaccino: denunciato (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un 50enne è stato denunciato ieri a Biella per aver tentato di ingannare gli operatori dell’hub vaccinale provando a farsi inoculare il siero anticovid in un braccio di silicone che aveva accuratamente posizionato sopra il proprio arto. In questo modo l’uomo sperava così di ottenere il Green Pass senza sottoporsi realmente alla vaccinazione, ma il L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un 50enne è statoieri aper aver tentato di ingannare gli operatori dell’hub vaccinale provando a farsi inoculare il siero anticovid in undiche aveva accuratamente posizionato sopra il proprio arto. In questo modo l’uomo sperava così di ottenere il Green Pass senza sottoporsi realmente alla vaccinazione, ma il L'articolo proviene da Inews.it.

