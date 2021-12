Biathlon | staffetta maschile Ostersund 2 2021 domani in tv | programma | orari e diretta streaming

Advertising

_Sport_Calcio_ : RT @Coninews: Buon compleanno a Karin Moroder, ?? nella staffetta di sci di fondo a #Nagano1998 e Werner Kiem, ?? nella staffetta di biathl… - Coninews : Buon compleanno a Karin Moroder, ?? nella staffetta di sci di fondo a #Nagano1998 e Werner Kiem, ?? nella staffetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Biathlon staffetta

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO OESTERSUND II 2021 Sabato 4 dicembre 13.00 Pursuit 10 km femminile 15.104 7.5 km maschile Domenica 5 dicembre 12.354 6 km femminile 15.15 Pursuit 12.5 km maschile Diretta tv su Eurosport 1 Diretta streaming su Eurosport Player, discovery+ Diretta live testuale su OA Sport STARTLIST PURSUIT FEMMINILE ...Sabato è in programma una, evento piuttosto comune a Östersund . Infatti in campo maschile se ne sono sinora disputate ben 13 , le cui vittorie sono ripartite come segue: 5 " ...Il programma, gli orari e la diretta tv della staffetta maschile di Ostersund 2, valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di biathlon.La stagione 2021-2022 del biathlon, che prevede undici tappe di Coppa del Mondo, nove di IBU Cup e cinque di Coppa del Mondo junior, proseguirà nel fine settimana: dopo le sprint di ieri, giovedì 2 di ...