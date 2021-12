Biathlon | Irene Lardschneider in top10 nella sprint di IBU Cup a Sjusjoen 19ma Linda Zingerle

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Si sono da poco concluse ledi, valevoli per la seconda tappa dell’IBU Cup 2021-2022 di. Entrambi i successi di giornata sono andati alla Russia, in casa Italia invece i migliori sono stati, ottava, e, in campo femminile e Patrick Braunhofer, 24°, tra i maschi.7,5 kmfemminile vittoria per la russa Anastasia Shevchenko, autrice di una gara conclusa con il tempo di 21:30.2 (zero errori). Dietro di lei la norvegese Karoline Erdal (+1.2 con zero errori) e la francese Paula Botet (4.3 con zero errori). Tra le italiane in gara chiude ottava(+47.1 da Shevchenko con zero errori), ...