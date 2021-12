Beto | “Dispiace che siamo usciti senza una vittoria nonostante i 4 gol segnati all’Olimpico”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’attaccante dell’Udinese,, al termine del 4-4 con la Lazio in cui ha siglato una doppietta, ha parlato a Udinese Tv: “Mi è piaciuta la voglia di vincere che ho visto nei miei compagni, abbiamo giocato da vera squadra e miil fatto chei 4 golusciamouna. Stavamo vincendo 3-1 e non posconcedere 3 gol in così poco tempo, abbiamo ancora da lavorare per migliorare. Il secondo gol è il mio preferito dei 6 che ho segnato finora perché c’era un po’ di tutto: forza, velocità e tecnica. Pussetto, Success, Forestieri e Deulofeu sono tutti giocatori di qualità e mi aiutano a segnare e fare bene, quindi direi che mi piacciono tutti i possibili compagni in attacco”. FOTO: Twitter ...